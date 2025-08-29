Работодателите са твърдо против 4-дневна работна седмица

Модерните тенденции към по-къса, но по-производителна работна седмица у нас не срещат разбиране.

Работодателите са твърдо против работните дни в седмицата да се намалят на четири, с каквито модели експериментират редица европейски страни, става ясно от допитване на БТА до основните работодателски и синдикални организации. Повод за анкетата е започналата в Гърция дискусия около законопроект, който предвижда възможност родителите да работят 4 дни седмично, но с 10-часов работен ден вместо обичайните 8 часа.

В България, според Кодекса на труда, работната седмица е пет дни, а работното време – 40 часа седмично. В ЕС се открояваме с Гърция по най-дълга работна седмица според реално отработеното време, а в същото време сме на последно място по дял служители, които работят с по-дълго работно време.

Segabg.com

