Пътят към гробищния парк е проходим, прокопава се канавка за отводняване

Кметът Добрин Добрев посети участъка от пътя към гробищния парк, който бе залят от сериозни количества вода от дъждовете през последните дни, съобщиха от местната администрация.

С подкрепата на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и специализирана техника за отводняване пътят вече е проходим. „В момента се прокопава канавка, която да осигури отводняването и в следващите месеци този проблем да бъде разрешен“, заяви кметът.

През последните 40 часа валежите на територията на община Разград са над 70 л/кв.м, но ситуацията е спокойна, единственият по-сериозен проблем бе пътният участък към гробищния парк. Няма населени места без ток, в две села има частични проблеми с уличното осветление, там ще бъдат извършени ремонти след спирането на валежите.

Речните корита, дерета и язовирните стени се наблюдават, нивата на язовирите са под критичните и на този етап няма опасност от наводнения.

Всички общински пътища са отворени и проходими при тези условия.

