Пътната инфраструктура до Самуил бе във фокуса на среща между заместник областният управител и ръководството на „Тракция“ АД

Вчера заместник- областният управител на област Разград инж. Шефкет Шефкет проведе работно посещение в един от индустриалните стожери на региона – вагоностроителния завод „Тракция“ АД в Самуил. По време на визитата той разговаря с изпълнителния директор на предприятието инж. Стамен Къев за текущата дейност на завода и за предизвикателствата пред индустриалното производство в района, като специален акцент бе поставен върху лошото състояние на пътя до Самуил.

„Тракция“ АД има над 45-годишна история в производството и ремонта на товарни вагони за европейския железопътен транспортен пазар и е доказан лидер в своя сектор. Предприятието е ключов фактор за икономическата стабилност на областта и един от основните работодатели в региона.

В завода работят около 250 души, като голяма част от тях пътуват ежедневно до работното си място. От Разград всеки ден тръгват два автобуса с работници, а останалите служители използват личните си автомобили. Всички те преминават по пътя до Самуил, чието състояние бе сред основните теми на разговора по време на срещата.

Освен работещите в предприятието, по този път ежедневно се движат и доставчици, тежкотоварни камиони (ТИР-ове), обслужващи производството, както и чуждестранни клиенти, които посещават завода. Това допълнително подчертава необходимостта от подобряване на инфраструктурата, която е ключова за нормалното функциониране на голямото индустриално производство.

По време на посещението заместник областният управител се запозна с производствените процеси в предприятието и с мащабните дейности по производство и поддръжка на подвижен железопътен състав, отговарящ на най-високите международни стандарти.

Дванадесет ученици се обучават и работят в завода по програмата за дуално обучение.

Акцент в разговора бе поставен и върху необходимостта от активно партньорство между бизнеса и институциите, което да създава условия за устойчиво развитие на индустрията.

„Държавната власт не трябва да бъде просто наблюдател, а активен съмишленик на хората, които инвестират и създават стойност в нашия регион“, подчерта заместник областният управител инж. Шефкет Шефкет.

Пресцентър на Областта

