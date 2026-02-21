Първо място за отбора на Техническата гимназия по тенис на маса на Областния етап на Ученически игри

Отборът по тенис на маса (юноши 8–10 клас) на НПТГ „Шандор Петьофи“ завоюва първо място на Областния етап на Ученическите игри.

Момчетата, изведени от учителя по физическо възпитание и спорт Деян Маринов, показаха отлична подготовка, концентрация и силен отборен дух. В оспорвани срещи те демонстрираха класа, характер и спортсменство, с което заслужено се изкачиха на върха в областта.

С тази победа отборът на Механото се класира за зоналния етап на Ученическите игри и продължава напред с амбиция за нови успехи.

