Първи рожден ден на Общностния център за деца и семейства в Разград

Общностният център за деца и семейства в Разград отбеляза днес своя първи рожден ден с тържество, изпълнено с усмивки, песни и празнично настроение. Гост на събитието бе заместник-кметът Елка Неделчева, съобщиха от местната администрация.

Празненството откри директорът на Центъра Искра Иванова, която отправи приветствени и благодарствени слова, както и пожелания за здраве и успехи към потребителите и служителите на услугата. Веднага след това последва празнична програма, подготвена от децата, които зарадваха присъстващите със стихотворения и песни.

В своето обръщение Елка Неделчева сподели, че за нея е истинско удоволствие да отбележи първата годишнина на услугата, която е била изключително необходима. Подчерта, че „първата годинка винаги е най-трудната“, както при отглеждането на дете, така и при стартирането на нова социална услуга. По думите ѝ, зад постигнатия днес уютен, функционален и комфортен облик на Центъра стоят много усилия и съвместна работа.

Зам.-кметът Елка Неделчева благодари и на родителите за доверието, което са гласували на новата социална услуга, като ги увери, че децата им са в сигурни и грижовни ръце

От името на кметаДобрин Добрев тя поднесе поздрави и връчи на Общностния център цвете коледна звезда и подарък – машина за изрязване и релеф на хартия, която ще подпомогне творческите занимания на децата.

В празника за първия рожден ден на Общностния център се включиха и приятели от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“. От Комплекса от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания също допринесоха за доброто настроение с песен за рожден ден и стихчета.

Празникът завърши с празнична торта, балони, още песни, игри и много усмивки, като остави спомен за една успешна първа година и надежда за още много бъдещи поводи за радост.

/e-Razgrad

Views: 4