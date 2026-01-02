Първият метеорен поток за 2026 г. и суперлуна ще се синхронизират в януарското небе

Първите за 2026 г. суперлуна и метеорен поток ще се синхронизират в януарското небе, но светлината от едното природно явление може да затъмни другото, съобщи Асошиейтед прес.

Метеорният поток Квадрантиди ще достигне своя пик тази вечер и на 3 януари сутринта, казват от Американското метеорологично дружество. При тъмно небе наблюдателите обикновено виждат около 25 метеора на час, но този път вероятно ще са по-малко от 10 на час поради светлината от суперлуната в събота.

„Най-големият враг на насладата от метеорен поток е пълната луна“, каза Майк Шанахан, директор на планетариума в центъра „Либърти сайънс“ в Ню Джърси.

Метеорният поток е светлинно явление, причинено от малки частици, които навлизат в земната атмосфера. Повечето от тях не са по-големи от песъчинки. Те са получени от разрушаването на комети, породили куп метеорни тела – ледени и прахови частици, въртящи се по предишните им орбити.

Произходът на Квадрантидите остава загадка за астрономите, но се смята, че е свързан с астероида 2003 EH1. Това прави звездопада необичаен, тъй като повечето метеорни потоци произхождат от комети.

