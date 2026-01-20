Първият кръг на Купата на ББЛ ще се проведе в Разград на 24.01.2026г.

Традиционно за поредна година ще се проведе един от най-атрактивните
баскетболни турнири – Купата на ББЛ!
Първият кръг на турнира ще се проведе в гр. Разград, спортна зала
„Абритус“, от 12:00ч. на 24.01.2026г. при следната програма:
– 12:00ч. – БК „Шоутайм“ гр. Варна – БК „Ънстопабъл“ гр. Добрич
– 14:00ч. – БК „Раковски“ гр. Раковски – БК „Сливен Баскет“ гр. Сливен
– 16:00ч. – БК „Видабаскет“ гр. Видин – БК „Ударникъ“ гр. Велико Търново
– 17:45ч. – официално откриване
– 18:00ч. – БК „Вълци Разград“ гр. Разград – БК „Политехника“ гр.
Дупница / вход свободен /
Отмененият двубой на БК „Вълци Разград“ при момичетата до 16 години от
7-ия кръг на Елитна група – Изток срещу БК „Дунав Русе 2016“ ще се
изиграе на 24 януари 2026 г. Срещата е насрочена за 09:30 часа и ще се
проведе в зала „Абритус“ гр. Разград.
Мачът е от важно значение за развитието на шампионата, тъй като
разградският тим продължава борбата си за челните позиции в класирането.
Към момента момичетата на БК „Вълци Разград“ заемат трето място във
временното подреждане с актив от две победи и две загуби.
Очаква се срещата с БК „Дунав Русе 2016“ да бъде оспорвана, като и двата
отбора ще търсят успеха с оглед подобряване на позициите си в Елитна
група – Изток.
