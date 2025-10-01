Първата задача на новия директор на „Паркстрой“ Илхан Мустафов – той и колегите му да засядат през есента 70 000 стръка цветя в Разград

Кметът на Разград Добрин Добрев и зам.-кметът Хабибе Расим представиха новия директор на „Паркстрой“ на работниците в предприятието.

Илхан Мустафов встъпи в длъжност днес, ще изпълнява ръководната позиция до обявяване на конкурс. Той е специалист по химични технологии от Технологичния колеж към РУ „Ангел Кънчев“, а квалификацията му от висшето образование в същия университет е „Екология и опазване на околната среда“. Илхан Мустафов е бил 2 години земеделски производител, а близо 20 години е работил в „Тракия глас България“ ЕАД.

Илхан Мустафов увери, че ще работи с желание и отдаденост, за да станат зелените пространства в Разград още по-хубави, чисти и живи, за по-приветлива и модерна визия на града. Заяви още, че ще се вслушва в идеите на хората, защото вярва, че градът ни се развива и гради заедно.

По време на представянето на новия директор кметът благодари на неговия предшественик Иван Борисов за много добрата работа през годините и съобщи, че с дългогодишния си опит Борисов ще продължи да е полезен на предприятието и остава да работи в него. На Илхан Мустафов Добрин Добрев постави задача да установи какво е необходимо за подобряване и облекчаване на работата, както и за увеличаване качеството и производителността на работниците. “Колективът е сплотен, хората са всеки ден на терен, те са лицето на общината, правят нашия град чист и приветлив“у каза още кметът.

Той заедно с Хабибе Расим, с настоящия и бившия директор инспектираха подготовката за есенното зацветяване на града. Над 70 000 стръка ще украсят градинките в Разград.

Провериха и как работи най-новата придобивка на общинското предприятие. С метачната машина „Витра“ се почистват алеите в парка.

/e-Razgrad/

Views: 0