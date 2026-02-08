Всички

Пълна ТВ програма на Зимните олимпийски игри – кога и къде да гледаме

e-razgrad 08.02.2026 No Comments

7 февруари (събота)

  • 10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
  • 12:25-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) – пряко предаване от Бормио
  • 14:00-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
  • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
  • 20:45-22:05 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), мъже, кратка програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
  • 23:05-23:50 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)8 февруари (неделя)
    • 10:00-11:55 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 3)
    • 10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
    • 12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
    • 13:45-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
    • 13:55-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 1)
    • 15:00-16:20 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, смесена щафета – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)
    • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)
    • 19:30-20:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шейни, мъже, четвърти манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
    • 20:30-23:45 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), волна програма –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

    9 февруари (понеделник)

  • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
  • 11:25-12:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)
  • 14:55-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)
  • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
  • 20:00-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, малка шанца, мъже – пряко предаване от Предацо (БНТ 3) 

    10 февруари (вторник)

    • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
    • 10:15-11:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (квалификации) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
    • 11:30-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
    • 12:40-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
    • 14:25-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)
    • 14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, смесена щафета, финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
    • 14:55-16:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
    • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3) 

      11 февруари (сряда)

      • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
      • 12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)
      • 15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)
      • 17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Словакия – Финландия –пряко предаване от Милано (БНТ 3)
      • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 (БНТ 1)
      • 20:50-21:50 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)
      • 22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)12 февруари (четвъртък)
        • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
        • 12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
        • 13:55-15:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
        • 15:15-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (мъже, финали) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 3)
        • 17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Чехия – Канада – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
        • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)
        • 20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – запис (БНТ 3)
        • 21:15-23:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)13 февруари (петък)
          • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
          • 12:45-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 1)
          • 13:00-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Финландия – Швеция – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
          • 14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), финали – репортаж (БНТ 1)
          • 14:55-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км спринт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)
          • 15:40-17:05 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (жени, финали) – запис (БНТ 3)
          • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
          • 22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, мъже, волна програма –пряко предаване от Милано
          • 22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Канада – Швейцария –пряко предаване от Милано (БНТ 3)14 февруари (събота)
            • 10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
            • 10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)
            • 12:55-14:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
            • 14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)
            • 15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – репортаж (БНТ 1)
            • 15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)
            • 15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)
            • 19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)
            • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)
            • 19:45-21:35 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, голяма шанца, мъже – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)
            • 22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ – Дания – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) и Шорттрек, 1500 м (мъже), полуфинали – репортажи) (БНТ 3)
            • 0:40-1:10 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 3000 м (жени), полуфинали, 1500 м (мъже), финали – репортаж (БНТ 3)

             

          • 15 февруари (неделя)
          • 10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
          • 10:55-12:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
          • 12:10-13:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)
          • 12:55-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
          • 14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
          • 15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж (БНТ 1)
          • 15:40-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)
          • 15:45-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)
          • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
          • 22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ – Германия – пряко предаване от Милано (БНТ 3) 

             

          • 16 февруари (понеделник)
            • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
            • 10:55-12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 1/БНТ 3)
            • 12:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже), полуфинали, 1000 м (жени), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
            • 14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 1/БНТ 3)
            • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
            • 22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3) 

              17 февруари (вторник)

            • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
            • 15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже)
            • – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3/
            • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
            • 10:55-12:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
            • 12:25-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (квалификации) – репортаж (БНТ 3)
            • 12:40-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)
            • 14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)
            • 15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)
            • 15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)
            • 17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (БНТ 3)
            • 22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (в паузите: Шорттрек, 3000 м (жени), 500 м (мъже), финали) (БНТ 3)

 20 февруари (петък)

  • 9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
  • 15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)
  • 17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
  • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)
  • 20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма – запис (БНТ 3)
  • 21:15-23:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)
  • 22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (в паузите: По света и у нас и Истории от Олимпийските игри) (БНТ 1)

 

21 февруари (събота)

  • 10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
  • 15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)
  • 19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
  • 21:00-23:30 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, Галаконцерт – пряко предаване от Милано (БНТ 1)
  • 21:30-0:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): среща за 3-4 място – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 50 км (жени) и Бобслей, 12,5 км масов старт (жени), репортажи) (БНТ 3)

22 февруари (неделя)

  • 10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)
  • 10:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Бобслей, четворки мъже, трети и четвърти манш и Ски-бягане, 50 км (мъже) – пряко комбинирано предаване (БНТ 3)
  • 15:00-17:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): финал – пряко предаване от Милано (в паузите: Бобслей, четворки мъже и Ски-бягане, 50 км (мъже), репортажи) (БНТ 1)
  • 20:30-21:30 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)
  • 21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона (БНТ 1/БНТ 3)

