Публикуването на данни в интернет портала „Колко струва“ стартира днес

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от днес, 30 септември, стартира публикуването на данните в него от страна на веригите.

Сайтът бе създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас. В него ще се публикуват 101 вида стоки от първа необходимост, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани.

Търговците задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.

В периода 9 и 25 септември са проведени интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност 35 търговски вериги, включително аптеки.

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30 септември 2025 г. от страна на веригите.

Посочва се, че към момента порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги.

