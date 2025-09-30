Страната

Публикуването на данни в интернет портала „Колко струва“ стартира днес

e-razgrad 30.09.2025 No Comments

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg) е преминал период на тестове и от днес, 30 септември, стартира публикуването на данните в него от страна на веригите.

Сайтът бе създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас. В него ще се публикуват 101 вида стоки от първа необходимост, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани.

Търговците задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.

В периода 9 и 25 септември са проведени интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност 35 търговски вериги, включително аптеки.

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30 септември 2025 г. от страна на веригите.

Посочва се, че към момента порталът е напълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги.

/e-Razgrad/

Views: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.