Психично болен потрошил автобусна спирка в „Орел“

Служители на РУ-Разград установиха лицето, потрошило автобусна спирка в жu „Орел“, съобщиха от полицията.

След получен сигнал, че между 31 август и 3 септември с твърд предмет са увредени стъклени оградни пана на спирката, собственост на община Разград, е започната проверка В хода на предприетите незабавни и целенасочени оперативно-издирвателни действия е установен извършителят. 25-годишният криминално проявен за едро хулиганство мъж е освидетелстван от медик с психично заболяване. Приведен е за лечение в Държавна психиатрична болница – град Бяла.

/e-Razgrad/

