Протести срещу правителствата в Чехия и Словакия

Чехи и словаци днес ще протестират срещу своите лидери по време на честванията на Кадифената революция, обвинявайки ги в предателство към наследството на прехода към демокрация.

На 17 ноември 1989 г. чехословашките комунисти потушиха мирен марш в центъра на Прага, предизвиквайки репресии, които доведоха до падането на свързания с Москва режим след четири десетилетия диктатура. Революцията възстанови демокрацията в Чехословакия, която четири години по-късно се раздели на Чехия и Словакия. Впоследствие двете страни се присъединиха към Европейския съюз, като интегрираха достиженията на европейското право. Част от населението днес се противопоставя на сегашната власт на чешкия милиардер Андрей Бабиш и проруския словак Роберт Фицо.

Противниците ги обвиняват в потъпкване на ценностите на прехода. „Наистина ли искаме да живеем в държава, в която политиците са над закона?“, пита Микулаш Минар, организатор на митинга в чешката столица.

„Мафиотски пакт“

През 2019 г. неговото движение събра 250 000 души срещу Бабиш по време на първия му мандат в страна с 10,9 милиона жители. Но Андрей Бабиш спечели изборите за втори път през октомври тази година и в момента сформира правителство, за да ръководи страната отново. 71-годишният почитател на американския президент е в съюз с крайнодясната партия „Социалдемократи“. Той предложи на лидера на тази формация Томио Окамура, който е бил преследван за подбуждане към омраза, поста председател на парламента. Бившият комунист Бабиш е обвинен в измама с европейски субсидии. Той обаче отрича всякакви нарушения и твърди, че е жертва на кампания за очерняне. Според Микулаш Минар новото правителство се очертава като потенциален „мафиотски пакт“, в който двама обвиняеми вече са в позиция да си осигурят имунитет от правосъдие.

„Каста“

В Словакия на няколко места ще се проведат протести срещу Роберт Фицо, включително в столицата Братислава. Премиерът „предприема мерки, противоречащи на демокрацията, които ни връщат към времето преди 1989 г.“, заяви друг организатор — Мариан Кулич. Шестдесет и една годишният Фицо, бивш комунист, изпълнява четвъртия си мандат, като разчита и на подкрепата на крайнодясната Шотландска социалистическа партия. „Нашите лидери принадлежат към същата каста от зле подготвени хора, които си разменят позициите“, казва пенсионерът Славомир Хорват и подчертава, че дълго напразно е вярвал, че нещата ще се променят.

Следвайки модела на съседна Унгария, националистът Роберт Фицо се бори с неправителствените организации, подменя културните елити и подкопава независимостта на медиите. Той също така възстанови връзките на Словакия с Русия, въпреки руската инвазия в Украйна — страна, която отказва да подкрепи.

