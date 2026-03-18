Пролетното хигиенизиране в общината започва с основно измиване на улиците в Разград

С основно измиване на улиците в Разград започва тазгодишната кампания за пролетно хигиенизиране в общината.

След обсъждане и координация с кмета Добрин Добрев сметосъбиращата фирма „Уейст Солюшънс България“ЕООД е създала организация за ръчно и механизирано почистване и измиване на наслоени наноси по улиците. Дейностите стартираха от по-високите части на града и възловите улици и поетапно преминават към по-ниските участъци. Общата улична мрежа, която подлежи на измиване, е 164 км. За пръв път от много години тази кампания е толкова мащабна – обясни управителят на фирмата Николай Балтов.

За изпълнение на предвидените дейности по почистване и измиване са ангажирани два броя автометачки, 2 броя автомиячки и 2 броя водоноски с вместимост от по 10 кубика.

Първите участъци, които са изметени и измити в края на миналата седмица, са ул. „Търговищко шосе“ и част от бул. „Априлско въстание“ – източно от ул. „Перистър“.

През тази седмица се извършва миене на улици в жк „Орел“, като първо бяха измити ул. „Юмрукчал“ и ул. “Ивайло“ – от ул. “Юмрукчал“ до бул. “Априлско въстание“ и подходи към бл. 24 и бл. 26 в ж.к.“Орел“

Също като част от кампанията за пролетно хигиенизиране работници от Общинското предприятие „Паркстрой“ започнаха пролетно почистване на градинките в кварталите от Разград като се предвижда изчистване на листна маса, подрязване и оформяне на храсти и дървета, както и освежаване на детски площадки.

Кампанията по пролетно хигиенизиране ще се проведе и на територията на останалите населени места в Община Разград, като отново ще завърши с кампания, в която ще бъдат отличени граждани, организации, учебни заведения и населени места, които са с най-голям принос в хигиенизирането.

Пресцентър на Общината

