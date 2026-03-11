Пролетният кръг на първенството 2025/ 2026 г на ученическата волейболна лига продължава с пълна сила

Волейболната лига- пролетен кръг на първенството 2025/ 2026 г. продължава с пълна сила. Участват 12 отбора от горен курс на обучение. Състезанията на девойките 8-12 клас са под надслов „60 години ПГИ „Робер Шуман“, а срещите ще се провеждат от 15:00 ч. в спортната зала на гимназията, предоставена безвъзмездно от директорката на ПГИ Христина Панчева. Участват 6 отбора, като ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ участва с 3 отбора.

В система всеки срещу всеки срещите ще продължат до 18.03.2026 г. до 16:30 ч, когато ще стане и награждаването с купи и медали, подсигурени от СК „Спорт за всички-Разград“ със съдействието на Община Разград. Награждаването ще стане след последната среща на 18.03.2026 г.

Ето и резултатите от първите двубои, които са много оспорвани:

ПГХТБТ „Мария Кюри“ с треньор Сергей Стоянов победи ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“- 2:1

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“1 с треньор Невена Иванова победи отбора на ПГИ „Робер Шуман“ с 2:1.

отборът на ПГИ с треньор Валентин Василев се реабилитира за загубата и надигра убедително с 2:0 гейма този на ПГПЧЕ-3.

Отборът на Красимир Кръстев ПГПЧЕ-2 победи с 2:0 ПГХТБТ.

Срещите продължават при голям интерес и изненади:

11.03.26г.- начало 14:50 ППМГ- ПГПЧЕ 1, ПГПЧЕ 3- ПГПЧЕ 1,

12.03.26 -14:50 ч. ПГПЧЕ 1- ПГХТБТ, 16:00ч.,ПГИ-ППМГ,

16.03.26г. 14:50 ч. ПГХТБТ-ПГИ, 16:00ч. ППМГ- ПГПЧЕ 3.

17.03.26 г. 14:50 ч. ППМГ- ПГПЧЕ 2,

18.03.2026 г.14:50 ч. ПГХТБТ- ППМГ, 15:50 ПГИ-ПГПЧЕ. Награждаването ще е след тази среща.

Здравко Душков

