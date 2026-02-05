Програмата „От Египет до…Скандинавия“ гостува в Добрич

На 9 и 10 февруари образователната програма на регионалния исторически музей – разград „от египет до…скандинавия“ ще се проведе от музейния педагог христо христов в езикова гимназия „гео милев“ в град добрич. това е първо гостуване извън разград на програмата, която, поради големия интерес към нея, вече е мобилна, потвърди христов.

Музейно-образователната програма е насочена основно към деца и ученици, като ги запознава с четири от най-великите древни цивилизации – египетската, гръцката, римската и скандинавската /свят на викингите/. програмата включва образователни беседи, интерактивни занимания, представяне на бита, вярванията и боговете на древните народи, както и усвояване на старинни настолни игри. в добрич ще бъдат представени четирите цивилизации, техните култове, митологиите, вярванията.

Информацията се представя чрез богати илюстративни табла. след успеха на второто издание през ноември 2025 г. програмата стана мобилна и ще гостува в училища в целия регион и други музеи в страната.

