Прогноза за 28 февруари 2026 г.: Изпращаме месеца с топло време, но ще има слани

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд над източните райони все още ще има значителна облачност, а на места в низините и по поречията ще бъде мъгливо. До обяд облачността ще намалее, а мъглата ще се разсее и в цялата страна ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България – до 15°, в София – около 11°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

