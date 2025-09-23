Проверяват двама за преследване с кола и заплаха за убийство

Две проверки са започнати през почивните дни в Разградско, съобщиха от полицията.

На 20 септември около 20.20 часа в Кубрат е подаден сигнал от 31-годишна жена, че по пътя за село Бисерци е преследвана от автомобил, шофиран от 61-годишен мъж от село Задруга, живял на семейни начала с 54-годишната й майка. Мъжът няколко пъти опитал да пресече пътя им с цел да спрат.

На 21 септември около 21.30 часа в Лозница е получен сигнал от 53-годишен мъж от село Каменар, който обяснил, че 25-годишният му син го тормози и заплашва с убийство. Извършителят е установен на адреса в явно нетрезво състояние и е задържан.

/e-Razgrad/

