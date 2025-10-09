Проверка на всички язовирни стени в областта разпореди началникът на полицията в Разград

Проверка на всички язовирни стени в областта разпореди директорът на ОД на МВР – Разград.

Старши комисар Диян Симеонов се самосезира след падналите продължителни обилни валежи от дъжд, както и от новината за пропуканата стена езерото в Лесопарк „Липник“ над русенското село Николово. Случаят стана известен днес, след като кметът на Николово подаде сигнал във Второ РУ – Русе за това.

Полицейски служители от всички районни упвления в Разградска област ще извършат обход на водоемите, за да се провери състоянието им, както и да се изключи вероятността от риск за населението.

Снимка: Община Русе – Стената езерото в Лесопарк „Липник“ над русенското село Николово

