Провеждат се полицейски проверки заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния

Заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния
полицията провежда специализирани операции, включително и през почивните дни.
Полицейските проверки ще продължат, като в тях ще се включат представители
на компетентни институции – РЗИ, БАБХ и община Разград. Целта е да се пресекат
нарушенията на обществения ред – дрифтове, увреждания, нощна тишина, хулигански
прояви. За пореден път ОДМВР-Разград припомня, че според Закона за закрила на
детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при
повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

ОДМВР Разград

