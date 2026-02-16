Провеждат се полицейски проверки заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния

Заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния

полицията провежда специализирани операции, включително и през почивните дни.

Полицейските проверки ще продължат, като в тях ще се включат представители

на компетентни институции – РЗИ, БАБХ и община Разград. Целта е да се пресекат

нарушенията на обществения ред – дрифтове, увреждания, нощна тишина, хулигански

прояви. За пореден път ОДМВР-Разград припомня, че според Закона за закрила на

детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при

повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.

ОДМВР Разград

