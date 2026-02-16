Заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния
полицията провежда специализирани операции, включително и през почивните дни.
Полицейските проверки ще продължат, като в тях ще се включат представители
на компетентни институции – РЗИ, БАБХ и община Разград. Целта е да се пресекат
нарушенията на обществения ред – дрифтове, увреждания, нощна тишина, хулигански
прояви. За пореден път ОДМВР-Разград припомня, че според Закона за закрила на
детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при
повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
ОДМВР Разград
One Reply to “Провеждат се полицейски проверки заради извършваните от младежи и непълнолетни противообществени деяния”
те санкциите с а като месечните сметки з а ток-смешни и неадекватни