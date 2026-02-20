Присъствие на американски военни самолети на софийското летище – каква е причината?

Американски военни самолети бяха забелязани вчера на летище „Васил Левски“ в София. Според официалната информация те са част от дейности по усилена бдителност на Алианса и учението Steadfast Dart, свързано с укрепване на източния фланг на НАТО. Темата коментираха в БТВ „Тази сутрин“ бившият министър на отбраната Велизар Шаламанов и арабистcът проф. Владимир Чуков.

По думите на Шаламанов действията са в рамките на засилените мерки след инциденти с безпилотни апарати в страни като Полша и Румъния. По думите му става дума за логистична подкрепа, дозареждане във въздуха и прехвърляне на техника.

Проф. Чуков обаче акцентира върху по-широкия контекст – напрежението около Иран и сложните отношения между Съединени американски щати и Техеран. Той посочи, че част от самолетите са пристигнали от Великобритания и отбеляза, че в международните медии се обсъждат различни сценарии, включително евентуални удари срещу Иран.

На въпроса „Къде сме ние?“, Шаламанов беше категоричен: България е част от НАТО и ЕС и сигурността ѝ е тясно свързана със стратегическото партньорство със САЩ.

Според него страната ни се намира в чувствителен регион – близо както до войната в Украйна, така и до Близкия изток, което изисква ясна позиция, приемственост и активна роля в рамките на съюзите.

Проф. Чуков допълни, че българската дипломация трябва да бъде експертна, подготвена и прагматична, защото решенията се вземат в условия на динамична и рискова международна среда.

