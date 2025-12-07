Призьорите от Общинския коледен учителски турнир получиха отличията си

Призьорите от XXXVI издание на Общинския коледен учителски турнир получиха своите отличия на специална церемония в петък вечерта по време на коктейла, с който традиционно завършва събитието. Една от купите бе спечелена от отбор на Община Разград, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Част от наградите връчи зам.-кметът Зорница Евгениева. Тя поздрави учителите-спортисти за активното им участие в турнира, за спортния дух и феъйрплей, пожела им успехи на професионалното поприще, както и да имат и свободно време за спортни занимания.

Общо 50 отбора участваха в състезанието, което бе по четири вида спорт: волейбол, баскетбол и бадминтон за мъже и жени и футбол за жени. Надпреварата се организира от Регионалното управление на образованието и Община Разград осигурява купите за призьорите и медицинското обезпечаване на състезанията, както и използването на спортна зала „Абритус” за срещите по баскетбол. Освен на Община Разград за съдействието началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков и експертът по спорт в Иван Петров благодариха и на образователните структури, които предоставиха своя база за провеждане на състезанията. Волейболните срещи се играха в залите на ОУ „Н.Й.Вапцаров” и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, срещите по бадминтон – в залата на УСШ „Руси Бухтев”, а по футбол – в залата на ОУ „Васил Левски”.

Заместник-кметът Зорница Евгениева връчи отличията на призьорите от турнира по бадминтон, експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева награди най-добрите в баскетбола. Заместник-кметът Зорница Евгениева получи и една от купите като част от отбора на Община Разград по футбол за жени. Тимът на местната управа се класира на второ място. Отличията на футболистките бяха връчени от една от легендите на разградския футбол от близкото минало Станимир Йорданов – Катила, който е сред спонсорите на турнира. Той връчи и два билета за мача „Лудогорец” – ПАОК на голмайсторката на турнира Анита Димитрова от ОУ „Никола Икономов”.

Връчени бяха и множество индивидуални награди, осигурени от синдикатите в образованието: РСО „Подкрепа”, Независимия учителски синдикат и Синдиката на българските учители. Те осигуриха и наградите от традиционната коледна томбола.

/e-Razgrad/

