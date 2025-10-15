Признание за лекари

Четирима разградски лекари ще получат награди в различни категории с решение на Управителния съвет на Районната колегия на Българския лекарски съюз.

За лекар на годината е избрана д-р Камелия Станева – дългогодишен директор на РЗОК – Разград.

Психиатърът д-р Стелиана Кирчева ще бъде отличена за дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалността.

Кардиологът д-р Атанас Киселов ще получи наградата в категория „Ти си нашето бъдеще“. Това е отличие за младите медицински надежди на България и принос за развитие и прилагане на иновативна медицина.

Общопрактикуващият лекар д-р Селиме Карагьозова ще бъде наградена за принос в развитието и утвърждаване на авторитета на съсловната организация.

Наградите се гласуват по традиция в навечерието на Деня на българския лекар – 19 октомври.

Радио Шумен

Views: 0