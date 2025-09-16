Приемат документи за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби през 2025 г.

Започна приемът на документи за Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград през 2025 г. , съобщиха от местната администрация.

Общинската инициатива се провежда за 11-а поредна година. Целта на програмата е поощряване и насърчаване на деца, заели призови места на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания в сферата на науката, изкуствата и спорта през годината чрез стипендии и предоставяне на еднократен финансова подкрепа.

Бюджетът за 2025 г. е 40 000 лв., увеличението спрямо 2024 г. е с 5000 лв.

Желаещите да кандидатстват по програмата могат да подадат документи в срок до 3 ноември 2025 г. включително в Центъра за административно обслужване – Деловодство на общинската администрация. Образци на бланка-искане и декларация за съгласие за обработка на лични данни са публикувани на официалния сайт на Община Разград в рубрика „Дейности и услуги“ → „Образование“.

/e-Razgrad/

