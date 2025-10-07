Премия и за още един успешен разградски спортист – колоездачът Георги Радославов

Кметът Добрин Добрев връчи днес парична награда на още един успешен разградски спортист – 17-годишния колоездач Георги Радославов от СКК „Спринт“, съобщиха от местната администрация.

„Сезонът дотук минава страхотно, надяваме се да си свършим работата и на следващите доста важни състезания“,заяви Мирослав Минчев, треньор на таланта.

Сред постиженията, заради които Георги Радославов получи премията, е и осмото място на Европейско първенство за юноши старша възраст в Португалия през юли. Според Мирослав Минчев през XXI век друг български колоездач не е записвал класиране в десетката на европейски шампионат. През тази година Георги Радославов има и пето място от престижен турнир в Чехия, той е победител и в три кръга от Купа България по колоездене – първо място в дисциплините Скрач и Кейрин при юноши старша възраст от първия кръг на Купа България в Пловдив, първо място в дисциплините Бързина и Кейрин при юноши старша възраст от втория кръг на Купа България отново в Пловдив, както и първо място в дисциплината Скрач при юноши старша възраст от третия кръг на Купа България в Разград. Най-близкото предстоящо състезание пред Георги е последният кръг на Купа България на 11-12 октомври в Пловдив, седмица след това е Държавният личен шампионат, а на 8-9 ноември България е домакин на Балканиада по колоездене.

От Българската федерация по колоездене Георги Радославов има покана да подаде документи за двуседмичен лагер през декември в Португалия, организиран от Световната федерация по колоездене за юноши и младежи до 23 години. От догодина Георги ще се състезава при мъжете и започва подготовка за Европейското първенство през февруари в Турция, откъдето започва и трупането на точки за олимпийски квоти.

Георги Радославов и треньорът Мирослав Минчев разказаха, че през зимата и във време като днешното тренират на закрито с велотренажори.

Добрин Добрев поздрави поздрави двамата за техните и на клуба им постижения. Припомни, че Георги за втори път е предложен и получава парична премия от Община Разград, което показва постоянство и изграждане като състезател. Кметът Добрин Добрев пожела на Георги да е национален състезател с много успехи. На двамата спортисти той съобщи и добра новина за базата, на която тренират. „Проектът за ремонт на колодрума е подаден за включване в държавния бюджет,вече е преминал първото сито, надявам се благоприятно да се развиват нещата“, каза кметът.

След което връчи парична премия от 1200 лв. на талантливия млад колоездач, а и на него, и на треньора му подари и екземпляр от книгата „Николай Антонов-Таланта. По виража“ на Иван Нанков.

/e-Razgrad/

Views: 0