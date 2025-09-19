Премиерът обеща: Домашните ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

„Категорично това няма да стане“ – така министър-председателят Росен Желязков коментира публикуваните за обществено обсъждане нови правила за производството на домашна ракия и вино.

„Министерство на земеделието и храните отново несъгласувано публикува текстове, които нито са предварително съгласувани, нито е ясно каква е политиката, ясно е, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще се облагодетелства“, каза още Желязков и съобщи, че още вчера е разпоредил министър на Георги Тахов законопроектът да бъде свален от обществено обсъждане.

„Това е посегателство върху изконен бит на българина и няма да се случи“, добави премиерът пред журналисти.

