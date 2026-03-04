Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника сред гражданите

България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров във връзка със ситуацията в Близкия изток и цените на горивата в началото на правителственото заседание. Премиерът изтъкна още, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи Гюров.

Министър-председателят обърна внимание, че ако има прибързано покачване на цените, то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а от непазарно поведение.

Министър-председателят съобщи също така, че първата група български граждани от Близкия изток вече е на път към родината и се очаква да пристигне днес в ранния следобед на летище Варна. Премиерът Андрей Гюров специално благодари за усилията на министрите на външните работи, на туризма и на транспорта и съобщенията.

Пресцентър на Правителството

Views: 13