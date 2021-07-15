През ден – през два хващат по селата шофьори без книжки с нерегистрирани или в бракувани коли, или пък с номера „на заем“

Напоследък, поне два пъти в седмицата, в публичния полицейски бюлетин се появяват информации за спрени по селата на областта шофьори без книжки в бракувани коли или с номера „на заем.

Поредният случай е от Вазов. Там е спрян лек автомобил „Ситроен Берлинго“ около 19.20 часа на 14 юли.

В хода на полицейската проверка е установено, че автомобилът не е регистриран по законовия ред. 47-годишният водач от Вазово е неправоспособен и шофира с поставени две регистрационни табели, издадени за друго МПС /“Фиат Брава“/. По случая е образувано бързо производство.

/e-Razgrad/