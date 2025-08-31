Президентът в Побит камък: „България ще я има, докато има хора като вас – с жилав корен, здрави традиции, почит към предците, съзидателен дух и вяра в утрешния ден”

„България ще я има, докато има хора като вас – с жилав корен, здрави традиции, почит към предците, съзидателен дух и вяра в утрешния ден”.

Това заяви Президентът на Република България Румен Радев на откриването на петото издание на Народния събор за песни и хора, раздумки и обичаи, традиционни гозби и всенародно веселие „Събрало се е наше село” в село Побит камък.

Съборът бе открит с приветствия от президента Румен Радев, кметът на Разград Добрин Добрев и председателя на НЧ „Самообразование” в селотто Йонета Карастоянова.

Държавният глава благодари за топлата и настойчива покана да присъства на този истински празник на живи обичаи и съхранени традиции. „Всеки регион в България може да се похвали с уникални песни и танци, неповторими носии и кулинарни изкушения, но вашето село е истински неповторимо, защото къде другаде могат да те посрещнат балканджии в полето”, каза Румен Радев и припомни, че предците на местните жители, дошли от Габровско преди повече от два века, са били привлечени от плодородните земи на Лудогорието и са се заселили в този красив край. „Те пренасят със себе си не само своето трудолюбие и енергия, но и свободолюбивия, борбен, балканджийски дух, стремежа си към просвета, напредък и свобода. Чест ви прави, че вие, техните потомци, съхранявате и развивате тези традиции и добродетели чрез читалищната дейност и Етнографския музей. В днешното време на нихилизъм и разделение, вие показвате, че може да има и друг път, път на истински живец, обединение около здрави национални традиции и добродетели, споделени ценности за нашето общо бъдеще и просперитет и най вече с вяра в бъдещето. дух и вяра в утрешния ден.” – каза още президентът.

След официалното откриване пред местните медии Румен Радев сподели, че е наистина щастлив, че в България има такива места, съхранили нашите традиции и заветите на нашите деди и обърна внимание на необходимостта от повече внимание и подкрепа за тях от държавата. „Трябва внимание на държавата, трябват още повече средства. Както местната власт тук полага усилия, както доброволците и ентусиастите градят, съхраняват и съзидават, трябва и държавата да участва повече“ – каза президентът.

Кметът на община Разград Добрин Добрев благодари на Румен Радев за високата чест да присъства на този събор. „С това показвате, че „дори най-малките населени места имат нужда от внимание и уважение, защото именно тук е живата България”, каза той.

Той поздрави организаторите от местното читалище за съхраняването на традициите и предаването им от поколение на поколение, благодари и на доброволците и дарителите, допринесли да се случи това събитие. „Побит камък е едно от онези местенца в България, където миналото и настоящето се срещат – чрез песента, чрез танца, чрез живия дух на хората. Този събор идва да ни покаже, че нашите традиции не са само минало – те са нашето настояще, това, което ни събира и ни обединява. Съборът не е само празник – той е този мост между поколенията. На това място младите хора се докосват до традициите, а възрастните са спокойни, че виждат, че заветът им не е забравен“, каза Добрин Добрев.

Той допълни, че като кмет е изключително горд от факта, че в общината имаме толкова много читалища и будни самодейци, които съхраняват българщината, пазят българския дух и традиции и ги предават на поколенията. Добрин Добрев бе категоричен, че местната власт ще продължава да подпомага събития като събора в Побит камък, защото те показват уникалната българска култура и традиции, а читалищата и самодейците са живите посланици на българщината.

„Нашето читалище вече повече от век е пазител на духовността и традициите. Събрали сме се днес не само да пеем и да играем, а да отдадем почит на нашите предци, на онези, които преди повече от 100 години запалиха искрата на знанието, впоследствие фолклора на нашето село.” – заяви председателят на читалището Йонета Карастоянова. „Село Побит камък носи в себе си спомена на юнашки подвизи, на трудолюбиви хора и на онзи способен, непокорен балканджийски дух, който и днес вдъхновява младите. Песента и хорото са не просто забавление – те са мост между поколенията, връзка между корените и бъдещето“, допълни тя.

По повод юбилейното пето издание на събора Йонета Карастоянова връчи почетни плакети на основоположниците му: Богдан Стоянов, Виолетка Царска, Росица Герджикова, Милена Николова и Стояна Ненова.

Сред официалните гости на събора бяха и: народният представител Джипо Джипов, председателят на Общинския съвет в Разград Галина Георгиева, зам.-областният управител Михаил Тодоров, зам.-кметът Зорница Евгениева.

В музикалната програма участваха читалищни състави от населени места от Разградска област: Побит камък, Разград, Ловско, Самуил, Дряновец, Каменово, Островче, Топчии, Просторно, а гост-изпълнител бе Нелина. Участниците получиха грамоти и тениски с логото на събора. Всички гости имаха възможност да дегустират вкусни местни специалитети, приготвени от жителите на Побит камък.

