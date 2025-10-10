Пред паметната плоча на първия разградски кмет Георги Попов днес бе отбелязан Денят на българската община и местното самоуправление

„Идеята за изграждането на местното самоуправление на страната ни фигурира в концепциите за държавно устройство на строителите на съвременна България,

според сполучливия израз на Симеон Радев, още в хода на Руско – турската освободителна война. Съгласно тези проекти, българските територии са разпределени условно на 8 санджака и 35 окръга, преобразувани впоследствие в губернии, като към практическата им реализация Временното руско управление пристъпва веднага след края на военните действия“, каза в словото си по време на церемонията за Деня на българската община и местното самоуправление уредникът в отдел „Нова история“ на Регионалния исторически музей Виктор Костадинов.

И още: „Разбира се изключение от това правило не прави и Разград, поверен първоначално на грижите на руския военачалник Владимир Василиевич. Само шест дни след освобождението на града ни той, в качеството си на градски военен комендант свиква местното гражданство, за да си избере лица, на които да се възложи ангажимента за управлението на града. Избраният Градски съвет се състои от 8 души, председателството на който е поверено на разградския търговец Георги Попов.“

Изборът на тази личност с космополитен кръгозор и изключителни заслуги за града ни съвсем не е случаен. Това става след Демонстрираната от Георги Попов през годините активна гражданска позиция в защита на българския национален интерес. На поста остава 1 година. Народен представител в Учредителното, както и в Първото ВНС, положили законодателните основи на новоосвободеното Княжество България.

В знак на почит и признателност към стореното от Георги Попов, пред паметната плоча на къщата, в която е живял, венци и цветя поднесоха кметът Добрин Добрев, председателят на Общинския съвет Галина Георгиева, зам.-кметовете Полина Иванова, Хабибе Расим и секретарят на Община Разград Нели Добрева, общински съветници, директорът на Регионалния исторически музей Таня Тодорова, граждани. Венец бе поднесен и от името на народния представител Джипо Джипов.

/e-Razgrad/

