Предстоящ мач за момичетата до 14 години на БК „Вълци Разград“ в Сливен

На 28 март 2026 г. в гр. Сливен ще се проведе среща от първенството на
Елитна група Изток при момичетата до 14 години. Двубоят ще се изиграе в
зала „Васил Левски“ и ще започне в 13:00 часа.
В срещата ще се изправят съставите на БК „Вълци Разград“ и БК „Сливен
Баскет“. Двубоят е част от редовния сезон в шампионата при тази
възрастова група, като за отбора от Разград срещата е поредно важно
изпитание срещу силен съперник в групата.
Очаква се мачът да бъде оспорван, тъй като и двата отбора се състезават
в една от най-конкурентните възрастови групи в източната част на
страната.
