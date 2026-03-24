Предстоящ мач за момичетата до 14 години на БК „Вълци Разград“ в Сливен

На 28 март 2026 г. в гр. Сливен ще се проведе среща от първенството на

Елитна група Изток при момичетата до 14 години. Двубоят ще се изиграе в

зала „Васил Левски“ и ще започне в 13:00 часа.

В срещата ще се изправят съставите на БК „Вълци Разград“ и БК „Сливен

Баскет“. Двубоят е част от редовния сезон в шампионата при тази

възрастова група, като за отбора от Разград срещата е поредно важно

изпитание срещу силен съперник в групата.

Очаква се мачът да бъде оспорван, тъй като и двата отбора се състезават

в една от най-конкурентните възрастови групи в източната част на

страната.

