Предстоящи срещи на Вълци Разград

Юношеският отбор на Баскетболен клуб „Вълци Разград“ (до 19 години) се

изправя пред поредно сериозно изпитание в шампионата. Възпитаниците на

разградския клуб ще изиграят своя мач от 8-ия кръг на Елитна група Изток

като гости на БК „Делфин“.

Срещата е насрочена за 18 януари 2026 г. (неделя) и ще се проведе в зала

„Бойчо Брънзов“ в град Бургас, като началният час е 13:00.

„Вълците“ продължават участието си в елитната надпревара с амбиция за

силно представяне и утвърждаване сред най-добрите младежки формации в

региона. Предстоящият двубой срещу коравия тим на „Делфин“ се очаква да

бъде динамичен и оспорван, като и двата отбора ще търсят победата и

ценните точки в класирането.

Мачът в Бургас ще бъде поредна възможност за младите баскетболисти на

„Вълци Разград“ да покажат израстване, характер и отборен дух в хода на

шампионата, както и да натрупат безценен опит на високо ниво. Очаква се

интересна битка, която да предложи качествен баскетбол и много емоции за

феновете на играта.

Мъжкият отбор на Баскетболен клуб „Вълци Разград“ е изправен пред едно

от най-сериозните си предизвикателства от редовния сезон на ББЛ А група

– Изток. В мач от първия кръг на първенството разградчани ще гостуват на

лидера във временното класиране БК „Сливен Баскет“.

Срещата ще се състои на 18 януари 2026 г. (неделя) от 18:00 часа в

спортна зала „Васил Левски“ в град Сливен.

Преди двубоя БК „Вълци Разград“ заема 3-то място във временното

класиране, докато домакините от „Сливен Баскет“ са на върха – 1-во

място, което придава допълнителна тежест и интрига на сблъсъка. Двубоят

е с ключово значение за подреждането в челото на таблицата, като успех

за „вълците“ би ги доближил още повече до лидерската позиция.

Очаква се напрегнат и високотемпов мач, в който и двата отбора ще търсят

контрол и надмощие още от първите минути. Домакините ще разчитат на

силната си форма и подкрепата на публиката, докато „Вълци Разград“ ще се

опитат да наложат своята игра и да поднесат изненада в Сливен.

Срещата обещава качествен баскетбол и сериозна битка за всяка точка,

като феновете на играта могат да очакват истинско дерби от висок ранг в

Източната група на ББЛ.

Пресцентър Вълци Разград

