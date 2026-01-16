Предстоящи срещи на Вълци Разград

Юношеският отбор на Баскетболен клуб „Вълци Разград“ (до 19 години) се
изправя пред поредно сериозно изпитание в шампионата. Възпитаниците на
разградския клуб ще изиграят своя мач от 8-ия кръг на Елитна група Изток
като гости на БК „Делфин“.
Срещата е насрочена за 18 януари 2026 г. (неделя) и ще се проведе в зала
„Бойчо Брънзов“ в град Бургас, като началният час е 13:00.
„Вълците“ продължават участието си в елитната надпревара с амбиция за
силно представяне и утвърждаване сред най-добрите младежки формации в
региона. Предстоящият двубой срещу коравия тим на „Делфин“ се очаква да
бъде динамичен и оспорван, като и двата отбора ще търсят победата и
ценните точки в класирането.
Мачът в Бургас ще бъде поредна възможност за младите баскетболисти на
„Вълци Разград“ да покажат израстване, характер и отборен дух в хода на
шампионата, както и да натрупат безценен опит на високо ниво. Очаква се
интересна битка, която да предложи качествен баскетбол и много емоции за
феновете на играта.
Мъжкият отбор на Баскетболен клуб „Вълци Разград“ е изправен пред едно
от най-сериозните си предизвикателства от редовния сезон на ББЛ А група
– Изток. В мач от първия кръг на първенството разградчани ще гостуват на
лидера във временното класиране БК „Сливен Баскет“.
Срещата ще се състои на 18 януари 2026 г. (неделя) от 18:00 часа в
спортна зала „Васил Левски“ в град Сливен.
Преди двубоя БК „Вълци Разград“ заема 3-то място във временното
класиране, докато домакините от „Сливен Баскет“ са на върха – 1-во
място, което придава допълнителна тежест и интрига на сблъсъка. Двубоят
е с ключово значение за подреждането в челото на таблицата, като успех
за „вълците“ би ги доближил още повече до лидерската позиция.
Очаква се напрегнат и високотемпов мач, в който и двата отбора ще търсят
контрол и надмощие още от първите минути. Домакините ще разчитат на
силната си форма и подкрепата на публиката, докато „Вълци Разград“ ще се
опитат да наложат своята игра и да поднесат изненада в Сливен.
Срещата обещава качествен баскетбол и сериозна битка за всяка точка,
като феновете на играта могат да очакват истинско дерби от висок ранг в
Източната група на ББЛ.
Пресцентър Вълци Разград
