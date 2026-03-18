Предстои Великденска работилница за децета в Етнографския музей в Разград

В навечерието на големия християнски празник Великден Регионалният исторически музей в Разград организира детска работилница за боядисване на Великденски яйца. Тя ще се състои на 1, 2 и 3 април в Етнографския музей. Ще участват деца от началния етап – от 1 до 4 клас.

Предвидени са образователни беседи от музейни специалисти по обредния календар.

За децата предстоят много интересни преживявания в Етнографския музей. Те ще се запознаят със символиката на боядисаните яйца. Ще научат много за технологията на боядисването им, като акцентът ще е върху оцветяването с памук, което е най-характерно за нашия регион. Цветовото разнообразие също ще е акцент в обучението в детската работилница.

Заявки за участие във Великденската работилница се приемат на телефон 0876978237.

