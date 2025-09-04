Представиха какво включва и докъде е стигнал основният ремонт на Дома за стари хора

Кметът на Разград Добрин Добрев представи на начална пресконференция основните параметри на проекта за основния ремонт на Дома за стари хора в града.

Той се изпълнява от Община Разград по договор с Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 4 017 181 лв.

Добрин Добрев изрази удовлетворение и благодарност към правителството за отделеното сериозно внимание към Плана за възстановяване и устойчивост, процедурите по който бяха забавили развитието си, а сега, след вече извършените подготвителни дейности от страна на общините, те получиха институционална подкрепа и финансово измерение.

От своя страна областният управител Владимир Димитров подчерта, че след четиригодишен застой в държавата, в който общините са били най-силно ощетени, най-после започва реално финансиране на важни проекти на местно ниво. Той изрази увереност, че това е само началото на процес, който ще донесе значими подобрения в живота на хората в областта.

Кметът Добрин Добрев увери, че Домът за стари хора е изключително важен обект като една от най-големите социални услуги от този тип в страната, в него и досега се предоставят много добри условия за възрастните хора. Капацитетът от 80 потребители в него няма да се повишава, но значително ще се подобри материалната база, в която се полага грижа за тях.

Проектът включва внедряване на енергоефективни мерки: топлинно изолиране на външните стени, вътрешна топлоизолация на сутерена, външна топлоизолация на покрива; ще бъде изградена нова отоплителна инсталация с подменена тръбна мрежа и радиатори; ще бъдат подменени осветителните тела; ще се монтират 12 слънчеви колектори за топла вода и фотоволтаична система за електрическа енергия в сградата. Ще има външен асансьор, побиращ легло; ръкохватки по всички стълбища и коридори; външна рампа с тактилни плочи. Към всяка стая има санитарен възел. Ще се осигурят условия за приготвяне на храна и от самите потребители. Ще има спални помещения с баня и тоалетна, приспособени за ползване от потребители в инвалидни колички. Нова мебелировка, постелъчен инвентар, завеси, домакински уреди, както и специализирано оборудване: болнични легла, бордове за легла, дюшеци, спешни шкафове, медицински параван и медицинско оборудване: биорезонансен апарат, ултразвуков терапевтичен апарат, стерилизатор, машина за почистване на под.

От Общината припомнят, че първата копка на основния ремонт бе направена през март в присъствието на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и част от дейностите вече са извършени. Вече са подменени прозорците на всички етажи; направена е асансьорната шахта; монтирани са вратите за аварийното стълбище; всички планки за закрепване на металните конструкции за аварийното стълбище и асансьора; изградена е ВиК и канализационна инсталация в блок „Б“; обновено е котелното помещение; положена е топлоизолационна система с каменна минерална вата 12 см, направена е минералната мазилка по югозападната фасада; изградени са болнично-сигнална повиквателна система и армирана бетонова настилка за рампа, ремонтирани са и част от амортизираните бетонови настилки по съществуващите алеи.

/e-Razgrad/

