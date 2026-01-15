Предсрочни избори в община Кубрат заради Конфликт на интереси на кмета Алкин Неби

С Решение № 258 от 13.01.2026 г. Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди Решението на

Административния съд – Разград за установен конфликт на интереси на кмета на община Кубрат Алкин Неби.

Актът е окончателен, влиза в сила незабавно и води до предсрочно прекратяване на мандата

му. Съдът приема, че действията на Неби противоречат на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, което прави несъвместимо заемането на длъжността.

Кметският пост в Кубрат се освобождава и Централната избирателна комисия следва да насрочи предсрочни местни избори в рамките на законовите срокове.

Решението предизвика силен обществен отзвук в региона. Според местни активисти и жители това е преломен момент, в който „страхът започва да се пропуква, а гласът на хората – да се чува“. Те подчертават, че битката не е партийна, а морална – за законност, прозрачност и край на усещането за задкулисни зависимости в местната власт.

С окончателното решение на ВАС съдебната процедура приключва, мандатът на Алкин Неби е прекратен, а община Кубрат се насочва към предсрочни избори. Случаят се очертава като важен тест за контрола върху местната власт и за укрепване на доверието в принципите на

прозрачност и безпристрастност.

