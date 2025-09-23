Председателят на ОбС Галина Георгиева и зам.-кметът Зорница Евгениева бяха на празника на молдовския побратим на Разград Стаучени

По покана на най-новия побратим на Разград Стаучени председателят на Общинския съвет Галина Георгиева и зам.-кметът Зорница Евгениева бяха на официално посещение за празника а населеното място, съобщиха от местната администрация.

Заедно с делегация от Слобозия, Румъния – град побратим и на Разград, и на Стаучени – те участваха в официалното откриване на празничните събития, с които се отбелязва 158-та годишнина на молдовското кметство. Пред събралото се множество Галина Георгиева поздрави жителите на Стаучени с празника.

В рамките на визитата си Галина Георгиева и Зорница Евгениева посетиха Селскостопанската гимназия, развити производствени предприятия, местни туристически забележителности, присъстваха и на празничен концерт на фолклорни състави от различни държави. Имаха и протоколна среща с ръководството на Стаучени и кмета Александр Ворнику, на която домакините им представиха проектите, по които работят за обновяване на инфраструктурата в района. Делегацията от Разград посети и изграждащи се спортни площадки. Обсъдени бяха възможности за общи инициативи на двете местни управи, които през 2024 г. подписаха договор за партньорство и сътрудничество.

/e-Razgrad/

