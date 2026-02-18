Предприемат се мерки от ОДМВР Разград за опазване на обществения ред по време на футболния мач между Лудогорец и Ференц Варош на 19 февруари

Във връзка с футболната среща между ПФК “Лудогорец” и ФК

„Ференц Варош“ – Унгария, която ще се проведе на 19.02.2026 г. от

22.00 часа на стадион “Хювефарма арена”, ОДМВР-Разград съобщава,

че предприема мерки за опазване на обществения ред по време на

спортната проява. Влизането в стадиона ще се осъществява срещу

билет и документ за самоличност. Проверката за съответствие ще се

извършва от полицейските служители пред входовете.

Движението около стадион "Хювефарма арена" ще бъде

ограничено на 19.02.2026 г. от 20.00 ч., като поетапно ще бъдат

затваряни булеварди и улици в непосредствена близост до спортното

съоръжение.

Автомобилите и автобусите на феновете на ФК „Ференц Варош“

ще бъдат паркирани на обособения паркинг на ул. „Северен булевард“

(до запълване на капацитета) и еднопосочно по ул. „Ветеринарна“.

Привържениците на ПФК “Лудогорец” от други населени места,

закупили билети за мача, могат да ползват обособените паркинг зони

на град Разград и разрешените съгласно ЗДвП места.

Преди, по време и след провеждане на футболната среща

полицейските служители ще следят за недопускане на инциденти на

територията на града.

На изградени контролно-пропускателни пунктове в района на

спортното съоръжение ще се извършва щателна проверка на всички

посетители на футболния мач.

Призовават се зрителите да заемат своите места по трибуните по-

рано, за да се избегнат струпвания по входовете непосредствено преди

началото на двубоя.

1. Категорично се забранява внасянето на спрейове със защитен газ, с

разяждащи или оцветяващи вещества, пиротехнически средства,

източници на открит огън, леснозапалими течности или други

пожароопасни материали

2. На стадиона не се допускат лица, носещи хладно или огнестрелно

оръжие, чадъри или други остри предмети, създаващи предпоставки за

нараняване

3. Няма да се допускат лица във видимо нетрезво състояние или

такива, употребили упойващи вещества

4. Няма да се допуска внасянето на бутилки, флакони с парфюми,

дезодоранти и други течности с пулверизатор

5. Не се допускат малолетни лица без родители или придружители,

които нямат декларация за упълномощаване съгласно чл.8, ал.7 от

Закона за закрила на детето

7. Ще се извършва проверка на всички лица, влизащи на стадиона, с

цел да не се допуска внасянето на забранени предмети, съгласно чл.20

от Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия

8. Всички посетители на стадиона са длъжни да носят документ за

самоличност.

ОДМВР-Разград призовава гражданите да се съобразяват с

въведените мерки и да изпълняват указанията на стюардите и

полицейските служители.

ОДМВР Разград

