Предприемат мерки за ограничаване на разпространението на заболявания при животни

В областната администрация на Разград се проведе заседание на Епизоотичната комисия във връзка с установените огнища на шарка по овцете и козите в страната.

Всички мерки ще бъдат включени в заповед на областния управител, която да бъде изпратена до заинтересованите страни.

Беше разгледан и процесът по инвентаризация на местата, предназначени за загробване на животни, в случай на потвърдено огнище на заразно заболяване.

По време на заседанието беше обсъдена и ситуацията със заболяванията африканска чума по свинете и син език. Според д-р Върбан Петков – директор на Областната дирекция по безопасност на храните, до 31 юли 2025 г. в България са установени 107 огнища на шарка – най-много в Пловдив – 97. В съседна Гърция са установени 366 огнища на болестта, като вече са унищожени 100 000 овце. В България са установени случаи на син език в Кюстендил, а в Румъния, в близост до град Никопол, са регистрирани случаи на африканска чума, като тази зона попада в категорията на застрашените.

В област Разград се отглеждат 23 680 овце и 3 454 кози. При потвърдени случаи на заболяването ще се наложи предприемането на тежки мерки, включително евтаназия и загробване или изгаряне на заразените животни.

Общинските епизоотични комисии в областта са задължени да определят допълнителни площадки за загробване на евентуално заразени животни и да подготвят общините за възможни извънредни ситуации.

Засилва се контролът върху МПС движещи се по републиканската и общинска пътна мрежа за нелегална търговия и придвижване на животни в нарушение на ветеринарномедицинските изисквания.

/e-Razgrad/

