Предимно слънчево ще е времето днес

Минимални температури ще бъдат между минус 3° и 2°°. Преди обяд на места по поречията и в низините все още ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, над западните райони с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони – до умерен. Максимални температури ще са между 12° и 17°, в Лудогорието около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но в сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 8° – 10°. Температурата на морската вода е 6° – 8°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

