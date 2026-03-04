Прегледаха безплатно над 100 жени за рак на гърдата в Търговище

За три дни 103 жени преминаха през безплатен ехографски прегледи за рак на гърдата в Търговище. Кампанията, организирана от Медицински център „Солигена“ в навечерието на международния ден на жената 8 март, имаше за цел да обърне внимание на профилактичните прегледи при дамите. Тазгодишното издание подобри рекорда от миналата година, когато бяха прегледани 80 пациентки.

„Добрата новина е, че в 92 % от случаите изследването не показа никакви проблеми. При осем пациентки имаше констатирани изменения и тези жени бяха насочени към специалист. Важно е, че диагностиката беше направена навреме и навреме ще се вземат мерки за лечение.“ обясни рентгенологът д-р Никола Хаджипетков от медицински център „Солигена“. Той обърна внимание, че профилактичните прегледи е добре да започнат след 35 годишна възраст, а жени, при които има повишен риск, е препоръчително да се подлагат на скрининг всяка година.

От Солигена отчетоха, че традиционно има голям интерес към тези кампании и записванията са били изчерпани буквално за няколко часа. В помощ на пациентките си припомниха, че прегледите на млечните жлези с ехограф и мамограф са включени в профилактичните пакети за образна диагностика, така че могат да бъдат направени безплатно с направление от личния лекар.

