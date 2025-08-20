Превалутират цени в 13 общински наредби заради еврото

В пет съвместни заседания десет постоянни комисии към Общински съвет в Разград обсъдиха 15-те докладни записки за сесията на местния парламент на 26 август.

Две от докладните са свързани с присъединяването на България към еврозоната. Те са за изменение на общо 13 общински наредби и се отнасят до всички такси, наемни цени, глоби и имуществени санкции, които, считано от датата на въвеждане на еврото в България, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото.

На сесията ще бъдат утвърдени Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград. Те се прилагат за 11-та поредна година. За 2025 г. сумата е увеличена от 35 000 на 40 000 лв.

Идният вторник ОбС ще актуализира списъка на средищните училища в община Разград за учебната 2025/2026 г. Той включва 7 училища: „Васил Левски“, „Н.Икономов“, „Н.Й.Вапцаров“, „Отец Паисий“, „Христо Ботев“ – всички в Разград и училищата „Г.С.Раковски“ – Раковски и „Д-р Петър Берон“ – Осенец. Прогнозният брой на ученици от населени места в общината, в които няма училища, е 208.

e-Razgrad/

