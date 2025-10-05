Празник в Топчии за 130-годишнината на читалище „Просвета“

Празник организираха кметството в Топчии и читалищното настоятелство за 130-гоишнината на читалище „Просвета“ в селото.

В приветствието си към самодейците кметът община Разград Добрин Добрев заяви, че много будни и напредничави техни предшественици са дали своята лепта да изградят, надградят и съхранят читалището като център на просветата, бита и културата на капанците в село Топчии. „И днес в читалището в Топчии се развиват множество дейности и то е естествен партньор на Община Разград и на Областна администрация, участва в селищни и общински празници, а е и достоен представител на общината и областта в национални фестивали“, каза Добрин Добрев. Той поздрави ръководството на читалището, че търси и европейск финансиране, за да съхранява и надгражда материалната база, за да продължи да популяризира българския бит и култура и да дава принадена стойност в нашето забързано ежедневие.

Кметът Добрин Добрев допълни, че присъствието на толкова много гости задължава „да си дадем дума да направим всичко възможно да подкрепяме дейните читалища, които развиват дейност и въпреки трудностите през последните десетилетия успяват да вършат своята мисия да съхраняват българщината и да показват на младото поколение бита и културата, това, което е направило така, че да се съхраним като българи през вековете”.Добрин Добрев акцентира и върху това, че е нужна по-силна подкрепа на държавата и общините към читалищата и „това трябва да е нашата мисия и дълг към вас, самодейци”. На читалищните дейци пожела да продължават с ентусиазъм и талант да изпълняват своята мисия, да привличат нови членове и да ги учат на танците, песните и занаятите на предците ни.

Залата в читалището се оказа тясна да събере многобройните гости на юбилея. Тържественото събитие започна на площада с топовни изстрели от членове на Национален съюз „Единение” от клубовете в София, Своге и Шумен. Те участваха и в програмата на сцената с представяне на униформи и оръжия от времето на българското Възраждане и национално освобождение. В програмата участваха още: деца от ДГ „Гълъбче” в селото, Група за автентичен фолклор, Танцова формация „Топчийски искри”, Детска танцова формация „Искрици” – всички към читалището юбиляр, както и гости от: Музикална школа „Илия Бърнев” – Разград, читалищата „Трезвеност“ – Сухиндол, „Нов живот“ – Конево, „Напредък“ -Дряновец, Танцова работилница „Елбетица” от ДТШ „Хорце” към Центъра за робота с деца в Разград и фолклорният изпълнител Петър Кирилов.

Във фоайето пред залата имаше изложба от произведения на занаятчии и майстори на художествени занаяти.

Официални гости на празника бяха и: народните представители Гюнай Хюсмен и Джипо Джипов, зам.- областните управители Назиф Зюлкяр и Михаил Тодоров и зам.-кметът на Разград Хабибе разим.

Приветствие към читалищните дейци отправи и кметът на Топчии Мирена Симова, а председателят на читалищното настоятелство Лидия Дакова припомни историята на читалището. Мирена Симова връчи почетни плакети за принос в читалищната дейност на Лидия Дакова и на създателя на Етнографския комплекс в Топчии Ганчо Йорданов.

От името на Съюза на народните читалища Даниела Петрова връчи няколко отличия на заслужили читалищни дейци. Едно от най-големите отличия на – „Почетен знак на Съюза на народните читалища” за изключителен принос в съхраняване на българската култура и по повод 130-годишния юбилей – получи читалището юбиляр, а почетни грамоти за активна читалищна дейност получиха: Лидия Дакова, Катя Лапатова, Марийка Илиева, Милена Дончева, Пенка Киранова и Гинка Атанасова.

Още снимки вижте на Фейсбук страницата на Община Разград.

/e-Razgrad/

Views: 0