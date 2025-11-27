Правителството оттегли проекта за бюджет 2026

„Имаме достатъчно време през месец декември да постигнем онези очаквания или да обясним онези проблеми, които се изтъкват като дефекти на проектобюджета, за да имаме, в крайна сметка, балансиран бюджет, който отговаря на политическата спектралност на управлението“. Това каза премиерът Росен Желязков в Народното събрание по повод оттеглянато на проектобюджета за 2026 г.

„Давам си сметка, че и вие, и всеки български гражданин, осъзнава колко е сложно управлението и колко невъзможно би било да очакваме, че може да има друго, освен коалиционно управление оттук занапред, не само в нашата страна, а по принцип. Фрагментацията на обществените отношения е такава, че тепърва предстоят сложни коалиции, независимо от огромните очаквания да има унифицирани политики.

Унифицирани политики в коалиционно управление много трудно се постигат. Затова е необходимо всяка една от страните да е готова да направи необходимите политически, социални и икономически компромиси, защото обществото е договор. В този договор трябва да има и компромиси. Трябва да има и убедителни аргументи“, каза още той.

Премиерът обеща правителството още тази седмица да опита да възстанови диалога със синдикати и работодатели. „Ще се опитаме да постигнем макроикономически показатели на бюджета такива, каквито да бъдат удовлетворителни за голяма част от бизнеса, за голяма част от обществото“, посочи той.

„Трябва да намерим златното сечение по политиката на доходите и съм сигурен, че през декември, в диалог със синдикати и работодатели, можем да го постигнем“, добави Росен Желязков.

По-рано тази сутрин лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза пред журналисти, че е казал „този бюджет да се изтегли, докато не се възстанови диалога с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява през следващите години“.

БТА

Views: 45