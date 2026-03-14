„Правителството и НАП трябва да следят за спекула при цените на горивата“ , каза Бойко Борисов в Разград

Лидерът на ГЕРБ бойко Борисов се срещна със свои симпатизанти и членове на партията в Разград. Срещата се проведе пред една от жилищните сгради, която се санира в момента.

Първият коментар, който направи Борисов, беше във връзка с програмата за саниране на жилищни сгради, която определи като една от най-добрата в социалната политика. Според него в момента се санират 770 жилищни блока в страната. Програмата трябва да продължи, защото това води до намаляване на енергийните разходи на домакинствата, увеличава стойността на имота и удължава неговия живот с 30-40 години.

Друг акцент, който постави лидерът на ГЕРБ, беше приемането на промени в закона за корпоративното подоходно облагане. Тези промени ще доведат до по-модерна и иновативна икономика и индустрия. Съществена част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички фирми и компании, които въвеждат иновации, научно – развойна дейност и други. Борисов отбеляза, че мярката е част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост и е необходима за получаването на европейско финансиране.

Бойко Борисов засегна и темата за водоснабдяването и канализацията. Според него в някои части на страната загубите на вода стигат до 85%, което означава по-високи цени на потребителите.

Запитан за цените на горивата, Борисов отговори, че обстановката покрай войните, които се водят, е сложна и динамична, веригите на доставки са нарушени. Той счита , че важна роля в тази ситуация играят правителството, НАП и всички контролни органи, които са длъжни да пресичат спекулата – от митниците до бензиностанциите.

По отношение на политиката Бойко Борисов каза, че неговата партия е подкрепила предложения от правителството бюджет, за да има стабилност на държавата.

По въпроса за листата на ГЕРБ в Разград той съобщи, че водачът ще е Красимир Вълчев – бивш министър на образованието.

Във връзка със Съвета за мир лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му ще подкрепи ратифицирането в парламента, тъй като документът е подписан от български представители и страната трябва да застане зад поетите ангажименти. Той отбеляза, че подкрепата е и заради ролята на българския дипломат Николай Младенов в процесите, свързани с инициативата. По думите му, ако има съмнения относно конституционността на ратификацията, правомощие на министър-председателя е да сезира Конституционния

Views: 105