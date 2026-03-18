ПП-ДБ регистрираха пълна листа: кандидатите -хора с професионални биографии и демократичен профил

Джипо Джипов, народен представител в 51-то народно събрание води листата в Разград

Осем кандидати за народни представители ще се борят за доверието на избирателите в Разград от името на коалицията ПП-ДБ.

Водач на листата е Джипо Джипов, който беше депутат в 51-то народно събрание. Джипов е строителен инженер, завършил в Лондон, преди да влезе в парламента бе изпълнителен директор на фирма МАТ.

Втори е доктор Онур Гьочгелди, лекар в хирургичното отделение на болницата в Разград.

Трети е Нихат Расим, собственик на стопанство за производство на зеленчуци в село Брестовене, община Завет.

Четвърта е Петя Цанкова, собственик на агрофирма в Разград.

На пето място е Недялко Недялков, изпълнителен директор на предприятие за преработка на плодове в Лозница.

Шестият кандидат е Онур Даил, Той е на 32 години, завършил е машинно инженерство във Виена. Баща му е от Исперих, а майка му от село Езерче. Той е завършил средно образование в Разград, а след това е живял и учил в Австрия.

Седма в листите е Мария Господинова – предприемач, ръководител на търговска фирма. Листата на ПП-ДБ завършва с кандидатурата на Иво Димитров, дългогодишен общински съветник от средите на демократичната общност в Разград.

„Явяваме се на тези избори като отбор от хора, доказали се като професионалисти. Излизаме с лицата си, за да поискаме доверието на своите съграждани , сред които живеем и работим. През декември хората излязоха гневни по площадите и поискаха да се спрат безобразията в държавата . Ние бяхме там с тях, ние поехме отговорност пред протеста, решително и непримиримо да се борим, да се прекратят схемите за източване на публичните средства в полза на частни интереси. В тези избори ние ще представим пред избирателите нашия план за една съвременна България и ще се борим за тяхното доверие“, заяви водачът на листата Джипо Джипов.

