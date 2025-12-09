    ПП-ДБ организират протест в Разград срещу модела на управление на България

ПП-ДБ организира протест от 18 часа на 10 декември 2025 година, сряда, пред сградата на Общината и Областната администрация в Разград, съобщават от пресцентъра на коолицията.

Ето пълния тескт на проссъобщението:

„Проявата е част от националните протестни действия в страната, които започнаха първоначално като несъгласие с проектобюджета за 2026 година, предложен от правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепяно от ДПС-Ново начало на Делян Пеевски. Протестите, които вдигнаха по площадите стотици хиляди хора, обаче надхвърлиха първоначалната си цел и вече исканията са фундаментални.

Целта вече не са само козметични промени на бюджета, каквато управляващите се опитват да направят и да излъжат хората; целта вече дори не е само оставка на правителството и смяната му с друго подобно.

Искаме премахване на корупционния модел на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по който се управлява и функционира държавата!

Ще защитим демократичното бъдеще на страната ни!

Няма да позволим да се крадат парите ни!

Няма да позволим да се съсипва бъдещето ни в България, бъдещето на децата ни!

Няма да оставим държавата си в ръцете на мафията и задкулисието!

Мафията и задкулисието са силни само когато мълчим и навеждаме глави. Ние сме горди и свободни хора и няма да коленичим, а ще ги изметем, защото друго не заслужават!

Нека да излезем и защитим свободата, справедливостта и почтеността; нека да отвоюваме държавата от мафията!

Елате на протест, уважаеми съграждани – нашият живот е в нашите ръце, заедно ще успеем!“

/e-Razgrad/

Views: 150