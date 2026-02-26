ПП-ДБ: Неправилно и несправедливо се разходват обществените средства в Община Разград

На пресконференция днес общинските съветници от „Продължаваме промяната-Демократична България“ в Разград Петя Цанкова, Мирослав Грънчаров и Митко Ханчев изразиха от името на цялата група категорично несъгласие с неправилното и несправедливо разходване на обществените средства от управляващите в Община Разград.

Поводът за пресконференцията бяха решенията, взети на вчерашната сесия от БСП, ГЕРБ и ДПС-Ново начало, за необосновано увеличаване на заплатата на кмета на Община Разград, както и опитът да бъдат наложени нови тежести на бизнеса и гражданите – нещо, което според представителите на ПП-ДБ е неправилно и във вреда на местната общност.

„Ние сме съгласни да бъдат увеличени заплатите на кметовете на кметства – това е разумно и справедливо. Но сме категорично против да бъде увеличена заплатата на кмета на нашата община – тя е достатъчно висока, като се имат предвид работата, която върши, и резултатите от нея.“, каза Митко Ханчев.

Той представи справка от от официалния регистър в Комисията за противодействие на корупцията на лицата, заемащи публични длъжности, по данни от подадени през 2025 година декларации – става дума за годишна данъчна основа от трудови доходи за заеманата длъжност, т.е. годишната заплата на кмет на община, в която се вижда, че кметът на Разград е получил за последната отчетна година в регистъра 79 232 лева. Ханчев направи съпоставка с възнагражденията на кметовете на големи общини, като Пловдив, Варна, Бургас, Русе и други, като отбеляза, че възнагражденията в тези общини са по – ниски, въпреки по-големия мащаб и икономически показатели на съответните администрации.

Справка за заплатите на на кметове на общини в България (годишна заплата)

Разград 79 232 лева

Пловдив 72 545 лева

Варна 64 323 лева

Бургас 59 187 лева

Стара Загора 51485 лева

Пазарджик 42 257 лева

Враца 58 879 лева

Плевен 60 872 лева

Добрич 72 196 лева

Хасково 56 731 лева

Русе 74 699 лева

Силистра 69 598 лева

Ловеч 63 877 лева

Смолян 69 529 лева

Другият въпрос, който постави Митко Ханчев, е свързан с броя заместник- кметове в Разградската община (четирима), който според него е прекалено голям, имайки предвид намаляващото население в общината. Според Ханчев този ресурс трябва да бъде насочен към инвестиции, качество на живот и подобряване на бизнес средата.

Общинският съветник Мирослав Грънчаров коментира докладната за актуализиране, т.е. за увеличение на наема на имоти, социални жилища, договори за концесии и други, която не бе приета на сесията поради липса на кворум. Според него искането за увеличение е неморално и безотговорно спрямо гражданите и бизнеса. По думите му малкият бизнес трябва да бъде подпомаган и поощряван да инвестира, защото той създава принадена стойност и плаща данъци.

Според общинската съветничка Петя Цанкова има още много да се работи за подобряване на средата за живот във всички области, също и по отношение на бизнеса, инвестициите и т.н. в община Разград. „Качеството според нас не е на нужното ниво, има много какво да се желае, за да има по-високи резултати, и чак тогава според резултатите да има и по-високо заплащане. Това не се прие от управляващите.“, заяви Цанкова. „Трябва да има реформа на администрацията, за да има по-добри резултати от работата й. Нашата Община е с с голям административен апарат ( при средно около 97 служители за сходни по размер общини в страната, в Разград работят 157 общински чиновници), от една страна, но с неособено голям административен капацитет, от друга страна, и поради това с невисок процент на усвояване на европейски средства в сравнение с други общини в региона, включително Кубрат. Ето тук трябва да се подобрят нещата – като капацитет и възможности, и чак тогава да се мисли за увеличаване на заплатите на ръководството“.

Views: 23