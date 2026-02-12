Регионалната библиотека „Проф. Б. Пенев” – Разград представя тематична изложба под надслов „Васил Левски – живот, дело и завет” по повод 153-та годишнина от обесването на Апостола на свободата

Изложба в Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ в Разград проследява образа на Левски през различни етапи и гледни точки. Тематичната експозиция под надслов „Васил Левски – живот, дело и завет“ е по повод 153-ата годишнина от обесването на Апостола на свободата, съобщават от ръководството на библиотеката.

Във витрините на централното фоайе са подредени библиотечни материали от фонда на културната институция, посветени на живота, революционната дейност и духовното наследство на Дякона. Експозицията обхваща ранните биографични свидетелства за него, участието му в легията на Георги Раковски, изграждането на комитетската мрежа и създаването на революционната организация. Посетителите могат да се запознаят с документи, писма и идеи на Левски, свързани с мечтата му за чиста и свята република, както и с факти около залавянето му в Къкрина, съдебния процес, обесването и въпросите, свързани с гроба му.

Сред представените издания са едни от най-ранните и значими биографии за Апостола – „Васил Левски – Дяконът. Черти из живота му“ от Захари Стоянов (1883), „Васил Левски. Сборниче за спомен на 25-годишнината от смъртта на Левски“ (1898), трудът на Стоян Заимов „Васил Левски. Живот и дейност“ (1917), изследванията на Никола Станев, Христо Борина, Стефан Каракостов, Иван Унджиев и други автори. Експонатите са от фонд „Редки и ценни издания“ на библиотеката.

Специално място в изложбата е отделено на паметта за Апостола и на начина, по който неговият образ е изграждан и преосмислян през времето – в историческите изследвания, литературата и изобразителното изкуство, както и на начина, по който неговият образ се изгражда и преосмисля през времето.

Представените библиотечни материали разкриват не само националния герой, но и човека, мислителя и моралния ориентир – Васил Левски, чиито думи и дела продължават да ни задължават и днес. Изложбата показва малка част от огромния разговор за него – Апостолът на свободата – Дяконът Васил Левски.

А заветът му и днес ни напомня: „Дела трябват, а не думи.“

