По над 700 нарушения на ден по пътищата в Лудогорието, засечените за седмица автоджигити са 2406

5012 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 11 до 17 август, съобщават от ОД на МВР.

Полицейските eкипи са съставили 573 фиша, 125 акта и 1592 електронни фиша. Установените нарушения на скоростните режими са 2962. За нарушаване на правилата за движение по пътищата са санкционирани един пешеходец и един велосипедист.

Установени са четирима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При един от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

В хода на засилените контролни действия са засечени и трима неправоспособни водачи. В дните между 4 и 10 август са прекратени регистрациите на 7 превозни средства – в три от случаите причината е неправоспособност на шофьорите, в други три – употребата на алкохол от страна на водача и в един – употребата на наркотични вещества.

През посочения период са регистрирани седем пътно-транспортни произшествия, при които един човек е загинал, а други 12 души са пострадали.

Резултатите от специализираната полицейска операция за линеен контрол на пътното движение от 11 до 17 август сочат, че са проверени общо 923 моторни превозни средства и 1260 водачи и пътници. С камери за видеоконтрол са заснети 1585 нарушения на скоростните режими в населено място и 821 извън населените места. Връчените електронни фишове са 93. За изтеклата седмица са подадени 16 сигнала от оперативни служители към най-близкия наряд с правомощия по ЗДвП. По всички тях е взето отношение и има издаден санкциониращ документ. 23-ма водачи са глобени за липса на обезопасителен колан или каска, а 46 за неспазване на пътни знаци и маркировка. 39 глоби за нарушения по ЗДвП са платени през мобилните ПОС терминални устройства.

/e-Razgrad/

Views: 3