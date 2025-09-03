По молба на църковното настоятелство кметът на Киченица организира почистването на пространството около православния храм в селото

Лично кметът на разградското село Киченица Юзджан Рамаданов се отзова на молбата на малкото останали възрастни миряни в селото да почисти превърналата се в малка джунгла пространството около православната църква ,,Свети Димитър“.

Построеният през 1959 година християнски храм се отваря периодично при големи празници или погребения и буйна растителност беше затворила входа и предверието на храма, като влизането в него криеше и рискове от среща с пълзящи и съскащи твари.

Членовете на местното църковно настоятелство, повечето на преклонна възраст, нямаха нито сили, нито техника да почистят църквата от избуялата растителност и помолиха кмета за съдействие. Той от своя страна, взе проблема присърце и резултатът е налице – целият двор и района около църквата е почистен основно и християните могат безпрепятствено да палят свещи и изпълняват религиозните си ритуали.

Шенол АХМЕДОВ

