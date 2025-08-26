По близо 600 нарушения на ден по пътищата в Лудогорието

4127 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 18 до 24 август 2025 година, съобщават от ОД на МВР – Разград.

През посочената седмица полицейските eкипи са съставили 599 фиша, 135 акта и 2750 електронни фиша. Установените нарушения на скоростните режими са 3393. За нарушаване на правилата за движение по пътищата са санкционирани един мотоциклетист и трима велосипедисти.

Установени са деветима шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол. При четирима от тях концентрацията е била над 1,2 промила.

В хода на засилените контролни действия са засечени и трима неправоспособни водачи. В дните между 18 и 24 август са прекратени регистрациите на 14 превозни средства – в три от случаите причината е неправоспособност на шофьорите, в други девет – употребата на алкохол от страна на водачите и в два – употребата на наркотични вещества.

През посочения период са регистрирани две пътно-транспортни произшествия, при които един човек е загинал, а други шестима души са пострадали.

Резултатите от специализираната полицейска операция за линеен контрол на пътното движение от 18 до 24 август сочат, че са проверени общо 993 моторни превозни средства и 11 174 водачи и пътници. С камери за видеоконтрол са заснети 2212 нарушения на скоростните режими в населено място и 725 извън населените места. Връчените електронни фишове са 81. За изтеклата седмица са подадени 13 сигнала от оперативни служители към най-близкия наряд с правомощия по ЗДвП. По всички тях е взето отношение и има издаден санкциониращ документ. 29 водачи са глобени за липса на обезопасителен колан или каска, а 44 за неспазване на пътни знаци и маркировка. 45 глоби за нарушения по ЗДвП са платени през мобилните ПОС терминални устройства.

/e-Razgrad/

Views: 14